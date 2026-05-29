Mann holt sich vor Chemnitzer Grundschule einen runter: Tatverdächtiger in Haft

Chemnitz - Ekel-Attacke vor Chemnitzer Grundschule! Ein 60-jähriger Mann hat sich offenbar am Donnerstag vor Kindern entblößt und sich selbst befriedigt. Der Tatverdächtige konnte zum Glück geschnappt werden.

Der Mann, der sich in der Albert-Schweitzer-Straße vor der Grundschule entblößte, war bereits polizeibekannt. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Gegen 13.40 Uhr meldeten Mitarbeiter der Schule in der Albert-Schweitzer-Straße einen Mann, der von mehreren Schülern gesehen wurde, wie er sich am Zaun des Schulgeländes entblößte und sich einen runterholte.

Als kurze Zeit später Streifenbeamte am Ort des Geschehens eintrafen, war der Tatverdächtige bereits mit einem roten Auto weggefahren.

Wie die Polizei mitteilte, erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen polizeibekannten Mann im Rahmen der ersten Befragungen und dank der Täterbeschreibung.

Der 60-jährige Deutsche wurde wenig später ausfindig gemacht und festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde der Festgenommene am Freitagvormittag am Amtsgericht Chemnitz einem Haftrichter vorgeführt.