Mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz: Ladekabel und Smartphone geklaut

Chemnitz - Mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz ! In den vergangenen Tagen machten unbekannte Diebe Beute in Fahrzeugen auf dem Sonnenberg.

Die Täter schlugen an den Autos die Seitenscheibe ein. (Symbolfoto) © 123RF / maabaff

Die Autos, an denen sich die Unbekannten zu schaffen machten, standen in der Sophienstraße.

Die Täter schlugen laut Polizei an zwei BMW, einem Citroën, einem Opel und einem VW-Kleintransporter jeweils eine Seitenscheibe ein.

Gestohlen wurden nach einem ersten Überblick aus einem der BMW und aus dem VW Fahrzeugteile, ein Smartphone und Ladekabel.