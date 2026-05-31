Mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz: Ladekabel und Smartphone geklaut
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Chemnitz - Mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz! In den vergangenen Tagen machten unbekannte Diebe Beute in Fahrzeugen auf dem Sonnenberg.
Die Autos, an denen sich die Unbekannten zu schaffen machten, standen in der Sophienstraße.
Die Täter schlugen laut Polizei an zwei BMW, einem Citroën, einem Opel und einem VW-Kleintransporter jeweils eine Seitenscheibe ein.
Gestohlen wurden nach einem ersten Überblick aus einem der BMW und aus dem VW Fahrzeugteile, ein Smartphone und Ladekabel.
Die Höhe des konkreten Stehl- und Sachschadens liegt der Polizei aktuell noch nicht vor, allerdings dürfte sich der Gesamtschaden auf mindestens einige tausend Euro belaufen.
Titelfoto: 123RF / maabaff