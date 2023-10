01.10.2023 12:50 5.046 Frau in Chemnitzer City belästigt und begrapscht

Am Wall in der Chemnitzer Innenstadt wurde am Samstagabend eine Frau von einem 56-Jährigen belästigt. Kurz zuvor war sie offenbar auch noch beklaut worden.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Mitten in der Chemnitzer Innenstadt wurde eine Frau (38) am Samstagabend von einem Mann (56) belästigt und begrapscht. Am Wall in Chemnitz wurde am Samstag eine Frau belästigt. (Archivbild) © Harry Härtel/Haertelpress Die 38-jährige Deutsche hielt sich zusammen mit dem Mann (Algerier) in der Straße Am Wall auf. Zusammen tranken sie dort Alkohol. Dabei soll der 56-Jährige die Frau unsittlich berührt haben, woraufhin Zeugen die Polizei riefen. "Alarmierte Beamte stellten den mutmaßlichen Täter kurz darauf vor Ort. Der 56-jährige Algerier stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Deutsche war ebenfalls stark alkoholisiert und wurde wegen eines medizinischen Problems ins Krankenhaus gebracht. Chemnitz Crime Volltrunkener Busfahrer mit 1,5 Promille durch Chemnitz: So reagiert die Mitteldeutsche Regiobahn Während der Anzeigenaufnahme kam heraus, dass der 38-Jährigen offenbar das Handy geklaut worden war. Fast zeitgleich kontrollierten Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes einen 29-jährigen Moldauer, der ebenfalls betrunken war, und fanden bei ihm Dokumente und das Smartphone der 38-Jährigen. Die Sachen wurden von der Polizei sichergestellt. Der 29-Jährige kassierte eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und einen Platzverweis, der 56-Jährige muss sich wegen sexueller Belästigung verantworten.

