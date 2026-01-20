Fünf mutmaßliche Drogendealer im Alt Chemnitz Center auf Klo erwischt

Chemnitz - Im Toilettenbereich des Alt Chemnitz Centers in der Annaberger Straße erwischte die Polizei am Montagabend fünf mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat!

Im WC-Bereich des ACC schnappte die Polizei am Montagabend mutmaßliche Drogendealer. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Es handelte sich dabei um einen Jugendlichen (15) sowie drei junge Männer (18, 19, 20), die im WC-Bereich des ACC offenbar gerade Betäubungsmittel abwogen. Vor der Tür befand sich noch eine 14-Jährige, die offenbar "Wache halten" sollte.

"Die Beamten fanden auf einer Ablage in einer der Kabinen eine niedrige dreistellige Summe Bargeld sowie etwa drei Dutzend Cannabisdolden (rund 16 Gramm)", so die Polizei am Dienstag.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei der 14-Jährigen ein Grinder gefunden, bei dem Jugendlichen sowie dem 19- und 20-Jährigen fanden die Polizisten unter anderem verschreibungspflichtige Medikamente, außerdem 23 Gramm Cannabis und circa ein Gramm Kokain.

Der 18-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt und die Jugendliche an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.