Fünf mutmaßliche Drogendealer im Alt Chemnitz Center auf Klo erwischt
Chemnitz - Im Toilettenbereich des Alt Chemnitz Centers in der Annaberger Straße erwischte die Polizei am Montagabend fünf mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat!
Es handelte sich dabei um einen Jugendlichen (15) sowie drei junge Männer (18, 19, 20), die im WC-Bereich des ACC offenbar gerade Betäubungsmittel abwogen. Vor der Tür befand sich noch eine 14-Jährige, die offenbar "Wache halten" sollte.
"Die Beamten fanden auf einer Ablage in einer der Kabinen eine niedrige dreistellige Summe Bargeld sowie etwa drei Dutzend Cannabisdolden (rund 16 Gramm)", so die Polizei am Dienstag.
Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei der 14-Jährigen ein Grinder gefunden, bei dem Jugendlichen sowie dem 19- und 20-Jährigen fanden die Polizisten unter anderem verschreibungspflichtige Medikamente, außerdem 23 Gramm Cannabis und circa ein Gramm Kokain.
Der 18-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt und die Jugendliche an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Wohnungsdurchsuchungen in Bernsdorf, Hutholz und Schönau
Bei dem 15-jährigen Jugendlichen sowie dem 19- und 20-jährigen Tatverdächtigen wurden die Wohnungen in den Ortsteilen Bernsdorf, Hutholz und Schönau durchsucht.
"In den Wohnungen der beiden Älteren fanden die Polizisten weitere Beweismittel, u.a. weitere verschreibungspflichtige Medikamente sowie Betäubungsmittelutensilien", heißt es weiter.
Gegen die fünf deutschen Tatverdächtigen laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis.
Titelfoto: Kristin Schmidt