Für ein bisschen Buntmetall! Diebe plündern historisches Familiengrab

"Die Familie Sitte betrieb den Mehlgroßhandel 'Otto und Sitte' auf der Zschopauer Straße 24", erzählt Regina Hähle (72) vom Chemnitzer Geschichtsverein.

"Sie hatten nur ein Kind, ein Mädchen, das 1889 geboren und schon ein Jahr später gestorben ist. Nach dem Tod ihres Mannes ließ die Witwe 1912 das Grab auf dem Städtischen Friedhof vom Bildhauer Bruno Ziegler gestalten und 1914 die Tochter in das neu geschaffene Familiengrab überführen."

Ziegler (1879-1941) war einer der bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit, schuf zahlreiche Grabmäler und Plastiken in Chemnitz – unter anderem das bekannte "Wassergetier" im Stadtpark.

Sein Werk am Sitte-Grab galt als "typische Arbeit in seinem Stil", die an den Kaufmann Friedrich Wilhelm Sitte (1859-1912) erinnerte, erzählt Gästeführerin Edeltraud Höfer (69) und zählt zu den wenigen, die mit Galvanobronze gearbeitet wurden.