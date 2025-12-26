Großeinsatz auf Sonnenberg in Chemnitz: Was war da los?

Chemnitz - Polizeigroßeinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg am ersten Weihnachtsfeiertag!

Am Donnerstagabend gab es auf dem Sonnenberg einen Großeinsatz der Polizei. © Harry Härtel

Kurz vor 20 Uhr kam es auf der Sonnenstraße zwischen einem 26-jährigen Ukrainer und einem 19-jährigen Slowaken zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Laut Polizei befand sich zu dem Zeitpunkt der 26-Jährige in einer Wohnung am Fenster und der 19-Jährige vor dem Haus.

"Der Streit eskalierte so sehr, dass der 26-Jährige nach draußen vor das Haus lief und laut dem 19-Jährigen eine Schusswaffe in der Hand hielt, mit der er drei Mal auf den Boden geschossen haben soll", so die Polizei weiter.

Daraufhin kam es zum Großeinsatz der Polizei. Die Einsatzkräfte fanden am Tatort drei Plastikkugeln. Bei der Waffe handelte es sich demnach vermutlich um eine Softairwaffe.