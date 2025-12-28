Mann pinkelt vor Restaurant und attackiert Passanten

Chemnitz - Ein 34-jähriger Deutscher muss sich nach einem Angriff am Samstagnachmittag in Chemnitz wegen Körperverletzung verantworten. Zudem wird auch ein fremdenfeindliches Motiv geprüft.

Die Polizei schnappte den Angreifer nicht weit vom Tatort entfernt. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Ein 26-jähriger Syrer saß gegen 16 Uhr in einem Auto in der Chemnitzer City und sah, wie ein unbekannter Mann vor einem Restaurant urinierte.

Er sprach den Wildpinkler darauf an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen.

Wie die Polizei mitteilte, reagierte der Unbekannte darauf ungehalten und beleidigte den 26-Jährigen ausländerfeindlich.

Dieser stieg aus und beide gingen aufeinander zu. Der Angreifer packte den jungen Mann am Revers und schlug ihn, wodurch der Geschädigte verletzt wurde.

Obwohl der Angreifer flüchtete, konnte die Polizei den 34-Jährigen kurze Zeit später mithilfe der Täterbeschreibung unweit des Tatortes stellen.