Nach Kellereinbruch: Teenager fahren mit gestohlenen E-Scootern durch Chemnitz
Chemnitz - Erwischt! Die Chemnitzer Polizei stoppte am 2. Weihnachtsfeiertag zwei Teenager (14, 17) auf dem Sonnenberg, die mit gestohlenen E-Scootern unterwegs waren. Die Roller wurden kurz zuvor aus einem Keller geklaut - zusammen mit einer Simson. Zudem hatten die beiden Jugendlichen Feuerwerk dabei, das sie nicht besitzen duften.
In der Nacht auf Freitag, gegen 2.15 Uhr, kontrollierten die Beamten an der Zietenstraße/Körnerstraße in Chemnitz die beiden Jugendlichen. Beide waren auf jeweils einem E-Scooter unterwegs.
Schnell wurde klar, dass die beiden Roller (Wert jeweils 1000 Euro) aus einem Keller eines Wohnhauses an der Zietenstraße gestohlen wurden. "Dort wurden neben den E-Scootern unter anderem noch ein Moped S 51 und ein Rollstuhl entwendet", teilt die Polizei mit.
Insgesamt entstand ein Stehlschaden von 5350 Euro - durch den Einbruch richteten die Täter zudem einen Schaden von etwa 600 Euro an.
Unklar ist noch, ob die beiden Jugendlichen an der Tat beteiligt waren. "Die Ermittlungen zu den Umständen der Einbrüche und zur genauen Täterschaft dauern noch an", heißt es dazu.
Immerhin: Die gestohlenen E-Scooter konnten wenig später an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.
Jugendliche hatten Erwachsenen-Feuerwerk dabei: Polizei zieht es ein
Bei der Kontrolle der Jugendlichen fanden die Beamten zudem noch Feuerwerk der Klasse F2 - also klassisches Silvesterfeuerwerk (Raketen, Böller, Batterien).
"Da das Feuerwerk nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden darf, durften die beiden das Feuerwerk bei der Polizei belassen", heißt es dazu. Großen juristischen Ärger hat das Duo allerdings wohl nicht zu erwarten, da es sich um Pyrotechnik mit deutscher Zulassung handelt.
Die beiden slowakischen Teenager mussten anschließend aufs Polizeirevier. Dieses konnten sie wenig später wieder verlassen. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.
