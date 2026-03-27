Ganoven brausen in Chemnitz mit Wischmaschine davon

Chemnitz - Wisch und weg: In Chemnitz hatten es Diebe auf eine Wischmaschine abgesehen.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Sie hatten in der Nacht zu Donnerstag in der Tiefgarage am Moritzhof das Gefährt im Wert von über 40.000 Euro geklaut.

Dabei fuhren die Diebe aus der Tiefgarage heraus und beschädigten laut Polizei die Ausfahrtsschranke.

Die Suche nach dem Gefährt währte nur kurz: Am Freitagvormittag wurde die Maschine am Parkplatz der TU-Bibliothek wiedergefunden - wenn auch in üblem Zustand.

"Die Maschine war gegen ein Verkehrsschild gestoßen und hatte Sachschaden verursacht", so die Chemnitzer Polizei.

Von den Tätern fehlt jede Spur.