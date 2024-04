04.04.2024 15:00 9.123 Diebe erbeuten mehrere tausend Euro in Chemnitzer Sachsen Allee

Zwei Männer machten sich am gestrigen Dienstag an einem Geldautomaten in einem Chemnitzer Einkaufscenter zu schaffen und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld

Von Sarah Müller

Chemnitz - Erfolgreicher Beutezug für die unbekannten Täter, die am gestrigen Dienstagmorgen in Chemnitz einen Geldautomaten auf. Die Täter gaben vor, an dem Geldautomaten in der Sacshen Allee Wartungsarbeiten durchzuführen. © Sven Gleisberg Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Diebe zwischen 8 und 9 Uhr an einem Geldautomaten im Einkaufszentrum Sachsen Allee am Thomas-Mann-Platz zu schaffen. Zwei Männer in neongrünen Warnwesten stellten eine Sichtschutzwand vor dem Automaten nahe dem Ladengeschäft "1982" im Bereich des hinteren Treppenhauses im ersten Obergeschoss auf. Damit erweckten sie offenbar für Passanten den Anschein, Wartungsarbeiten durchzuführen. Doch stattdessen hebelten sie den Geldautomaten auf und wurden fündig: Sie stahlen Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro aus dem Gerät. Chemnitz Crime Chemnitz: Mercedes-Fahrer kassiert vier Anzeigen bei einer Kontrolle Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß



dunkle Haare



dunkler Tein



zwischen 20 und 30 Jahre alt



trug eine dunkle Jacke, darüber eine neongrüne Warnweste sowie eine dunkelblaue Jeans

Auch der zweite Täter soll dunkle Haare sowie einen dunklen Teint haben und trug ebenfalls eine Warnweste. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den beiden Unbekannten aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Angaben zu den Identitäten oder dem genutzten Fahrzeug der Täter machen kann. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. (Symbolbild) © DPA/Monika Skolimowska/zb Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.

Titelfoto: Bildmontage: DPA/Monika Skolimowska/zb, Sven Gleisberg