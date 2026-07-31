Gewalt-Nacht in Chemnitz: Schlägereien, Messer-Bedrohung und ein blutüberströmter Mann
Chemnitz - Es war eine Nacht der Gewalt in Chemnitz: zwei Attacken, mehrere Verletzte und eine Messer-Bedrohung! Schockierend: Ein blutüberströmter Mann (21) wurde vor einem Pizza- und Dönerimbiss gefunden - er hatte sich laut Polizeiangaben aber offenbar selbst verletzt.
Am Freitagabend wurden die Beamten zum ersten Vorfall in die Brückenstraße gerufen. Gegen 22 Uhr schlugen Unbekannte einen Marokkaner (22) mit einer Flasche. Anschließend flüchteten die Täter. "Rettungskräfte versorgten die Verletzungen des Mannes vor Ort", so ein Polizeisprecher.
Kurz darauf der nächste Vorfall an einem Pizza- und Dönerimbiss an der Brückenstraße. Hier bot sich den Polizisten ein schockierendes Bild: Ein blutüberströmter Türke (21) saß auf dem Boden, mehrere Rettungskräfte versorgten ihn.
Zuvor war der 21-Jährige mit einem Pakistaner (31) in Streit geraten. "Im Verlauf soll der Ältere den Jüngeren mit einem Messer bedroht haben", so die Polizei. Zeugen konnten glücklicherweise eine Eskalation verhindern.
Doch weshalb war der junge Mann blutüberströmt? "Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 21-Jährige bereits vor der Konfrontation ohne Fremdeinwirkung verletzt", heißt es dazu.
Da der 31-Jährige, den jungen Mann mit einem Messer bedroht haben soll, ermittelt die Polizei nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Weiterer Gewalt-Vorfall: Unbekannte verletzen Mann
Gegen 23 Uhr der nächste Vorfall: Zwei Unbekannte verletzten in der Straße der Nationen einen Deutschen (24). Wie genau - unklar. Der 24-Jährige kam in ein Krankenhaus.
Die genauen Hintergründe der Gewalt-Eskalationen sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zudem prüfen die Beamten, ob die Taten im Zusammenhang stehen.
Erst am Dienstagabend wurden in der Innenstadt ein Jugendlicher (17) und ein junger Mann (21) bei einer Schlägerei verletzt.
Erstmeldung: 31. Juli, 7.19 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.58 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Chempic (3)