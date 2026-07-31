Gewalt-Nacht in Chemnitz: Schlägereien, Messer-Bedrohung und ein blutüberströmter Mann

Chemnitz - Es war eine Nacht der Gewalt in Chemnitz : zwei Attacken, mehrere Verletzte und eine Messer-Bedrohung! Schockierend: Ein blutüberströmter Mann (21) wurde vor einem Pizza- und Dönerimbiss gefunden - er hatte sich laut Polizeiangaben aber offenbar selbst verletzt.

An dieser Pizza- und Dönerbude in Chemnitz spielten sich am Donnerstagabend heftige Szenen ab. Ein 31-Jähriger bedrohte einen jungen Mann (21) mit einem Messer. © Chempic

Am Freitagabend wurden die Beamten zum ersten Vorfall in die Brückenstraße gerufen. Gegen 22 Uhr schlugen Unbekannte einen Marokkaner (22) mit einer Flasche. Anschließend flüchteten die Täter. "Rettungskräfte versorgten die Verletzungen des Mannes vor Ort", so ein Polizeisprecher.



Kurz darauf der nächste Vorfall an einem Pizza- und Dönerimbiss an der Brückenstraße. Hier bot sich den Polizisten ein schockierendes Bild: Ein blutüberströmter Türke (21) saß auf dem Boden, mehrere Rettungskräfte versorgten ihn.

Zuvor war der 21-Jährige mit einem Pakistaner (31) in Streit geraten. "Im Verlauf soll der Ältere den Jüngeren mit einem Messer bedroht haben", so die Polizei. Zeugen konnten glücklicherweise eine Eskalation verhindern.



Doch weshalb war der junge Mann blutüberströmt? "Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 21-Jährige bereits vor der Konfrontation ohne Fremdeinwirkung verletzt", heißt es dazu.



Da der 31-Jährige, den jungen Mann mit einem Messer bedroht haben soll, ermittelt die Polizei nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.