Mafia-Doppelmord in Sachsen wird als ARD-"Blutspur" verfilmt

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1995 erschütterte ein Doppelmord Chemnitz. Die Hintergünde liegen bei der vietnamesischen Zigaretten-Mafia. Nun wurde der Fall für die ARD "Blutspur" verfilmt."

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Mitte der 90er-Jahre tobte in Sachsen ein Krieg der vietnamesischen Zigaretten-Mafia. Die Verbrechensserie greift die neue ARD-Doku "Blutspur der Zigaretten-Mafia" auf. Die zweite Folge thematisiert einen Doppelmord in Chemnitz.

Quoc Hung N. stand 2020 vor Gericht, weil er zwei Landsleute erdrosselt haben soll.
Quoc Hung N. stand 2020 vor Gericht, weil er zwei Landsleute erdrosselt haben soll.  © Harry Härtel/Haertelpress

Am 30. Juli 1995 werden in einer Wohnung in Altendorf zwei Brüder (16, 22) erdrosselt aufgefunden. "Die Leichen lagen gefesselt auf dem Boden, hatten Stoffknebel im Mund, waren wie ein Paket geschnürt", sagt Stefan Butzkies (58), Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Chemnitz, in der Doku.

Die Brüder hatten zuvor mit dem Täter zusammen getrunken und geraucht. "Die haben mit nichts gerechnet. Und diesen Umstand hat der Täter ausgenutzt."

Hintergrund der Tat sollen demnach illegaler Zigarettenhandel und Schutzgeld-Erpressung gewesen sein. Während der Anführer der Gruppe, die hinter den Chemnitzer Morden steckt, in Haft kommt, wird der eigentliche Täter erst 25 Jahre nach der Tat verurteilt.

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Chemnitz Crime Verfolgungsfahrt durch Chemnitz: VW-Fahrer mit geklauten Kennzeichen und auf Drogen unterwegs

Der Mann war in Tschechien untergetaucht. 2019 wurde er in Prag verhaftet und überstellt.

Das Archivfoto von 1997 zeigt, wie die Chemnitzer Polizei Schmuggel-Zigaretten der Vietnamesen-Mafia beschlagnahmt.
Das Archivfoto von 1997 zeigt, wie die Chemnitzer Polizei Schmuggel-Zigaretten der Vietnamesen-Mafia beschlagnahmt.  © Harry Härtel/Haertelpress
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Im Jahr darauf wurde er wegen Totschlags zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Die dreiteilige Doku über die Verbrechensserie ist seit Dienstag in der ARD-Mediathek verfügbar.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress

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