Schlägerei in Chemnitz: Jugendlicher und Mann verletzt

Chemnitz - Schlägerei in Chemnitz am Dienstagabend! Mehrere Personen gerieten in einen heftigen Streit - es flogen die Fäuste. Ein Jugendlicher (17) und ein junger Mann (21) wurden verletzt.

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei in der Chemnitzer City. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Der Vorfall spielte sich in der Moritzstraße ab. Gegen 22.30 Uhr wurden die Polizisten zu einer Schlägerei alarmiert.

"Als die Beamten am Ort eintrafen, flüchteten einige der anwesenden Personen", teilt die Polizei mit. Zurück blieben sieben junge Syrer im Alter von 15 bis 21 Jahren. Zwei von ihnen (17, 21) hatten leichte Verletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus.



"Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es zwischen den Beteiligten zunächst zu einer Streitigkeit gekommen sein, die letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete", so die Polizei.