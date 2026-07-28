Verfolgungsfahrt durch Chemnitz: VW-Fahrer mit geklauten Kennzeichen und auf Drogen unterwegs

Chemnitz - Ein 25-jähriger VW-Fahrer wollte sich am Montagnachmittag in Chemnitz einer Verkehrskontrolle entziehen. Als die Polizisten ihn nach einer Verfolgungsfahrt geschnappt hatten, wussten sie auch warum.

Anstatt anzuhalten, fuhr der 25-Jährige der Polizei zunächst davon. (Symbolbild) © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Bodo Schackow/dpa

Der 25-Jährige fiel ihnen gegen 14.10 Uhr in der Scharnhorststraße auf, wo er rechtswidrig nach links in die Augustusburger Straße abbog. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Doch dieser ignorierte die "Bitte anhalten"-Signale, gab stattdessen Gas und flüchtete mit seinem VW die Augustusburger Straße in stadtauswärtige Richtung.

Kurz darauf fand die Streifenwagenbesatzung den besagten VW abgestellt in der Clausewitzstraße. Der Fahrer (25/deutsch) setzte seine Flucht von dort an zu Fuß fort. Nach etwa einer Stunde war es dann aber für ihn vorbei. Ein weiteres Streifenteam sammelte ihn in der Carl-von-Ossietzky-Straße/Cranachstraße auf.

Bei der Überprüfung des 25-Jährigen und seines Autos wurde der Grund für seine Flucht schnell klar.

Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren in der zurückliegenden Woche von einem im Ortsteil Schloßchemnitz geparkten Opel entwendet worden. Zudem war das Auto nicht angemeldet und nicht pflichtversichert.