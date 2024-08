Attacken in Chemnitz: Gruppe mit Reizgas besprüht, Passant ins Krankenhaus geprügelt!

Chemnitz - Brutale Attacken in Chemnitz am gestrigen Sonntag: Im Stadtteil Gablenz wurde ein Mann (41) ins Krankenhaus geprügelt. In Schloßchemnitz wurden drei Personen nach einer Reizgas-Attacke verletzt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung.