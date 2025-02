Gras an Minderjährige verkauft: Chemnitzer Polizei schnappt Drogendealer

Chemnitz - Erneut fand in der Chemnitzer Innenstadt eine große Drogenrazzia statt. Dabei konnte die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer (beide 18) schnappen, die Cannabis an Minderjährige verkauft haben sollen. Zudem wurden zwei Männer kontrolliert, die sich nicht in der Innenstadt aufhalten durften.