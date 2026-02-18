Kontrolle in der Chemnitzer City: Polizei findet Messer und Schlagring

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat am Dienstag im Stadtgebiet eine große Komplexkontrolle durchgeführt. Dabei waren zwischen 12 und 19.30 Uhr etwa 70 Beamte im Einsatz.

Die Polizei hat am Dienstag in Chemnitz eine Komplexkontrolle mit 70 Einsatzkräften durchgeführt. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Polizisten zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Einsatz. Dabei wurden unter anderem zwei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. So fanden die Beamten am Nachmittag bei einem jungen Mann (23) zwei Einhandmesser.

"Da der 23-Jährige kein berechtigtes Interesse zum Führen der Messer vorweisen konnte, stellten die Einsatzkräfte diese sicher und erstatteten eine entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeige", berichtet eine Polizeisprecherin.

Nur wenige Stunden später wurden die Polizisten noch einmal fündig. Als sie eine 46 Jahre alte Frau kontrollierten, entdeckten die Beamten in deren Rucksack einen Schlagring. Auch dieser verbotene Gegenstand wurde sichergestellt.

Ein 31-jähriger Slowake war zwar nicht mit Waffen, dafür aber mit einer Geldkarte unterwegs, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann am Nachmittag in der Augustusburger Straße. Nach Angaben des 31-Jährigen hatte er die Karte am Vortag in einem Einkaufscenter am Neumarkt gefunden.