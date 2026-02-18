Irrer Streit in Chemnitzer Wohnhaus: Mann mit Hammer attackiert, Täter fällt aus Fenster

Chemnitz - Dieser nächtliche Streit eskalierte völlig! In einem Mehrfamilienhaus auf dem Chemnitzer Sonnenberg krachte es am Mittwoch gewaltig zwischen zwei Männern. Einer der beiden zückte einen Hammer und schlug auf sein Gegenüber ein. Irre: Der Hammer-Mann fiel anschließend aus einem Fenster und kam umgehend in ein Krankenhaus.

Nächtlicher Polizeieinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Ein 26-Jähriger soll in einem Mehrfamilienhaus einen Mann attackiert haben - anschließend flog der Täter aus einem Fenster. Die Beamten suchten in der Nacht zu Mittwoch nach Spuren. © Chempic

Der Wahnsinn spielte sich gegen 0.15 Uhr in einem Wohnhaus an der Peterstraße ab. Laut Polizei zofften sich in einer Wohnung zwei Männer (26, 49).



Der Zoff verlagerte sich ins Treppenhaus. "Ein unbeteiligter Bewohner war auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatte letztlich den Notruf gewählt", teilt die Polizei mit.

Anschließend eskalierte der Streit. Laut Polizeiangaben soll der 26-jährige Eritreer den 49-jährigen Deutschen mit einem Werkzeug attackiert haben. Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll es sich dabei um einen Hammer gehandelt haben.

Schnell rückten die Beamten an. Im Hinterhof entdeckten sie den 26-Jährigen - er war offenbar aus dem Fenster gefallen.

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

