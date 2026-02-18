Irrer Streit in Chemnitzer Wohnhaus: Mann mit Hammer attackiert, Täter fällt aus Fenster
Chemnitz - Dieser nächtliche Streit eskalierte völlig! In einem Mehrfamilienhaus auf dem Chemnitzer Sonnenberg krachte es am Mittwoch gewaltig zwischen zwei Männern. Einer der beiden zückte einen Hammer und schlug auf sein Gegenüber ein. Irre: Der Hammer-Mann fiel anschließend aus einem Fenster und kam umgehend in ein Krankenhaus.
Der Wahnsinn spielte sich gegen 0.15 Uhr in einem Wohnhaus an der Peterstraße ab. Laut Polizei zofften sich in einer Wohnung zwei Männer (26, 49).
Der Zoff verlagerte sich ins Treppenhaus. "Ein unbeteiligter Bewohner war auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatte letztlich den Notruf gewählt", teilt die Polizei mit.
Anschließend eskalierte der Streit. Laut Polizeiangaben soll der 26-jährige Eritreer den 49-jährigen Deutschen mit einem Werkzeug attackiert haben. Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll es sich dabei um einen Hammer gehandelt haben.
Schnell rückten die Beamten an. Im Hinterhof entdeckten sie den 26-Jährigen - er war offenbar aus dem Fenster gefallen.
Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Polizei stellt Hammer sicher: 49-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert
Danach kontrollierten die Polizisten die Wohnung, in der der Streit begann. Dort trafen sie mehrere Personen, die zum Teil sturzbesoffen waren. Doch vom Opfer des Hammer-Angriffes fehlte jede Spur. Unterdessen sicherten die Beamten Spuren - ein Hammer wurde als Beweismittel sichergestellt.
Kurz darauf konnte der 49-Jährige in der Innenstadt aufgegriffen werden. "Dieser wurde später im Bereich der Reichsstraße/Annaberger Straße durch eine Streifenwagenbesatzung verletzt festgestellt", so ein Polizeisprecher. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Völlig unklar ist derzeit noch, weshalb es zum Streit kam und weshalb der 26-Jährige aus dem Fenster flog.
"Die Polizei hat gegen den 26-Jährigen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie zu den Umständen des Geschehens aufgenommen", heißt es abschließend.
Erstmeldung: 18. Februar, 8 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.53 Uhr
Titelfoto: Chempic