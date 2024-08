25.08.2024 13:54 949 Im Schlaf überrascht: Einbrecher in Chemnitz schlägt auf Frau ein

Ein Mann ist in Chemnitz in eine Wohnung in der Leipziger Straße eingebrochen und hat auf eine im Bett liegende Frau eingeschlagen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz konnte die Polizei einen gewalttätigen Einbrecher fassen. In Schloßchemnitz wurde eine Seniorin von einem Einbrecher geschlagen. (Symbolbild) © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa Gegen 19.25 Uhr wurde am Samstag eine Frau (89) in Schloßchemnitz durch einen unbekannten Mann im Schlaf überrascht. Der Mann war über ein gekipptes Fenster in die Wohnung in der Leipziger Straße gelangt. Laut Polizei schlug er dann auf die im Bett liegende Frau ein. Chemnitz Crime Motorrad-Diebstahl im Vogtland: Besitzer verspricht Finderlohn Als die 89-Jährige um Hilfe schrie, kam ein Nachbar (58) dazu. Der 58-Jährige wurde dabei verletzt. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete und gelangte über ein Baugerüst in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses nebenan. Dort verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen. Die Wohnungsinhaber konnten den Mann aus den Wohnungen zurück in den Hausflur drängen. Der Versuch, in eine dritte Wohnung zu gelangen, misslang ihm. Seniorin musste ins Krankenhaus gebracht werden "Alarmierte Polizeikräfte konnten den 18-jährigen Libyer schließlich im Hausflur stellen und vorläufig festnehmen. Gegen den Libyer wurde Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie gefährlicher Körperverletzung gestellt. Am heutigen Tag wird er einem Haftrichter vorgeführt", teilte die Polizei weiter mit. Die 89-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Angaben zufolge beträgt die Höhe des entstandenen Sachschadens circa 1000 Euro. Noch ist unklar, ob der 18-Jährige etwas aus der Wohnung der Seniorin gestohlen hat.

