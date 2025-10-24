In Chemnitzer Einkaufszentrum: Jugendliche und Frau sexuell belästigt

Chemnitz - Am Donnerstagabend sind eine Jugendliche (17) und eine junge Frau (18) in einem Einkaufszentrum in Chemnitz sexuell belästigt worden.

In Chemnitz-Hilbersdorf kam es am Donnerstag zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Die 17- und die 18-Jährige saßen gegen 20.30 Uhr in der Sachsen-Allee am Thomas-Mann-Platz im Obergeschoss und wurden dort von einem unbekannten Mann angesprochen. Sie sollten auf seinen Rucksack aufpassen.

"Nachdem die beiden das verneinten, verließ der Mann die Örtlichkeit. Kurze Zeit später kehrte der bis dato Unbekannte zu den beiden zurück und berührte diese gegen ihren Willen an den Oberschenkeln", so die Polizei weiter.

Die beiden sagten dem Mann, er solle das lassen, woraufhin er erneut wegging.

Ein Bekannter (18) der Geschädigten bekam den Vorfall mit und wollte den Mann, der sich nun außerhalb des Einkaufszentrums mit anderen Personen befand, zur Rede stellen.

Daraufhin schlug eine 35-jährige Frau aus der Gruppe dem 18-Jährigen plötzlich ins Gesicht, woraufhin der junge Mann die Polizei alarmierte.