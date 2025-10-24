Chemnitzer Senior verliert 50.000 Euro durch Anlagebetrug

Chemnitz - Immer wieder versuchen Betrüger mit zwielichtigen Maschen, insbesondere älteren Menschen das Geld aus der Hose zu ziehen. In Chemnitz hatten Gauner wieder einmal Erfolg. Ein Senior verlor dabei etwa 50.000 Euro.

Die Betrüger locken mit seriös wirkenden Angeboten. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Der 84-Jährige wurde im Juli dieses Jahres durch eine Werbung im Internet auf ein seriös erscheinendes Geldanlageangebot aufmerksam.

Wie die Polizei mitteilte, begann er zunächst mit einer niedrigen dreistelligen Summe als Startbetrag, woraufhin sich eine vermeintliche Finanzberaterin bei ihm meldete.

Anfangs schien es, als hätte sich der 84-Jährige für eine gute Investition entschieden, denn es folgten erste Gewinnzuwächse. Doch die angebliche Finanzberaterin verweigerte die Auszahlung.

Stattdessen sollte der Geschädigte ein Programm auf seinem Computer installieren. Darüber verschafften sich die Betrüger per Fernzugriff Zugang zum Konto des Geschädigten und lösten widerrechtlich eine Überweisung in Höhe von 50.000 Euro aus.

Als dem Senior der Betrug auffiel, ließ er sein Konto über seine Hausbank sperren. Leider zu spät. Eine Rückbuchung des Geldes war nicht mehr möglich.