Auslieferung nach Sachsen: Was Neonazi Liebich im Frauenknast erwartet

Chemnitz/Prag - Vom rechtsextremen Hetzer zur "Insassin" im Frauenknast? Die Akte Marla-Svenja Liebich treibt die Justiz vor sich her. Nach dem Urteil - unter anderem wegen Volksverhetzung - tauchte "sie" (55) in Tschechien ab und wurde dort im April geschnappt. Nun folgt die Auslieferung nach Deutschland - in den Chemnitzer Frauenknast. Zunächst.

Marla-Svenja Liebich (55), ein geborener Sven, wird nach Chemnitz ausgeliefert. © imago/CTK Photo

Die Posse beginnt bei der korrekten Anrede: Kurz nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes ließ sich der geborene Sven das Geschlecht umtragen, stolziert seitdem in Frauenkleidern, mit Lippenstift und neuem Doppelnamen durch den Untergrund. Trotz offener Queerfeindlichkeit. Das Ganze wird als Provokation verstanden.

Und überprüft: "Der Schutz anderer, insbesondere schwächerer, Gefangener vor Übergriffen durch andere Gefangene ist ein gewichtiger Faktor bei der Entscheidung über die Unterbringung in einer Frauen- oder einer Männeranstalt", schreibt eine Sprecherin der JVA auf TAG24-Nachfrage.

Die Anstalt hält sich auch die rechtliche Möglichkeit einer "ärztlichen oder psychologischen Stellungnahme" vor.

So dürften mehrere Fachärzte zunächst einschätzen, wie provokant Marla-Svenja tatsächlich ist.