Schock für Mädchen (14) in Chemnitz: Mann will sie im Bus fesseln! Polizei sucht Zeugen
Chemnitz - Was für ein Schock für ein Mädchen (14) in Chemnitz! Ein Mann (49) versuchte am Montagabend, die Jugendliche in einem Bus mit Handschellen zu fesseln. Glücklicherweise konnte sich die 14-Jährige wehren. Die Polizei schnappte den Fessel-Mann anschließend und sucht jetzt nach Zeugen.
Die Teenagerin stieg am Abend an der Zentralhaltestelle in einen Linienbus in Richtung Zeisigwald. Ein Libyer (49) beobachtete die Jugendliche und ging anschließend auf sie zu.
"Laut der 14-Jährigen bot er ihr zunächst Essen an, worauf sie nicht einging und aufgrund des Verhaltens des Mannes telefonisch ihre Eltern verständigte", so ein Polizeisprecher.
Der blanke Horror geschah, als der Bus die August-Bebel-Straße entlangfuhr. Der Mann packte plötzlich Handschellen aus seinem Rucksack und versuchte mehrfach, das Handgelenk der 14-Jährigen damit zu umschließen.
Das Mädchen wehrte sich allerdings - der Mann ließ von ihr ab. An der Haltestelle am "eins-Stadion an der Gellertstraße" stieg der 49-Jährige aus dem Bus.
Doch die Polizei war bereits auf dem Weg - in der Nähe der Bushaltestelle konnten die Beamten den Mann schnappen. Die besagten Handschellen wurden sichergestellt.
Gegen den 49-Jährigen laufen nun die Ermittlungen wegen versuchter Freiheitsberaubung.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?
Damit der Vorfall schnellstmöglich aufgeklärt wird, sucht die Polizei Zeugen. Fahrgäste, die am Montagabend gegen 22.45 Uhr im Bus der Linie 51 aus Richtung Willhelm-Külz-Platz in Richtung 'eins-Stadion an der Gellertstraße' saßen und die Situation beobachtet haben, sollen sich bei den Beamten melden.
Der mutmaßliche Fessel-Mann hatte laut Polizei Krücken und war mit einem blauen Hemd sowie einem weißen Basecap bekleidet. Das 14-jährige Mädchen saß laut Polizeiangaben im hinteren Teil des Busses, hinter der zweiten Tür.
Solltet Ihr etwas gesehen haben, meldet Euch bei der Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Nummer 0371/3873448.
Erstmeldung: 7. Juli, 13.55 Uhr, zuletzt aktualisiert am 14. Juli, 14.30 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, 123rf/jirkaejc