Schock für Mädchen (14) in Chemnitz: Mann will sie im Bus fesseln! Polizei sucht Zeugen

Chemnitz - Was für ein Schock für ein Mädchen (14) in Chemnitz ! Ein Mann (49) versuchte am Montagabend, die Jugendliche in einem Bus mit Handschellen zu fesseln. Glücklicherweise konnte sich die 14-Jährige wehren. Die Polizei schnappte den Fessel-Mann anschließend und sucht jetzt nach Zeugen.

Absolut irre! Ein Mann (49) wollte am Montagabend ein Mädchen (14) in einem Chemnitzer Bus fesseln. (Symbolfoto) © Bildmontage: Kristin Schmidt, 123rf/jirkaejc

Die Teenagerin stieg am Abend an der Zentralhaltestelle in einen Linienbus in Richtung Zeisigwald. Ein Libyer (49) beobachtete die Jugendliche und ging anschließend auf sie zu.

"Laut der 14-Jährigen bot er ihr zunächst Essen an, worauf sie nicht einging und aufgrund des Verhaltens des Mannes telefonisch ihre Eltern verständigte", so ein Polizeisprecher.



Der blanke Horror geschah, als der Bus die August-Bebel-Straße entlangfuhr. Der Mann packte plötzlich Handschellen aus seinem Rucksack und versuchte mehrfach, das Handgelenk der 14-Jährigen damit zu umschließen.

Das Mädchen wehrte sich allerdings - der Mann ließ von ihr ab. An der Haltestelle am "eins-Stadion an der Gellertstraße" stieg der 49-Jährige aus dem Bus.

Doch die Polizei war bereits auf dem Weg - in der Nähe der Bushaltestelle konnten die Beamten den Mann schnappen. Die besagten Handschellen wurden sichergestellt.

Gegen den 49-Jährigen laufen nun die Ermittlungen wegen versuchter Freiheitsberaubung.