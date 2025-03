Jesus-Statue vom Chemnitzer Friedhof geklaut und im Graben versteckt

Chemnitz - Es grenzt an Blasphemie: Unbekannte haben eine Jesusskulptur von einem Chemnitzer Friedhof gestohlen und versteckten sie anschließend in einem Graben am Rand des Küchwalds.

Die Polizei fand die gestohlene Statue in einem Graben am Irrbornweg. (Symbolfoto) © dpa/Bernd Weißbrod

Die Polizei erfuhr am Dienstagmittag, dass die Bronzefigur von dem Gelände an der Salzstraße entwendet wurde.

"Von einem Grab hatten die Täter gewaltsam eine Jesusskulptur gestohlen. Mit der etwa einen Meter großen Bronzestatue verschwanden sie unerkannt", teilten die Beamten mit.

Am Mittwochmorgen meldete sich eine Frau auf dem Revier mit einer ungewöhnlichen Beobachtung: Sie sah, wie zwei Männer kurz vor 7 Uhr "einen in Plastiktüten verpackten Körper transportierten" und in einem Graben am Irrbornweg versenkten.

An dieser Stelle fanden die alarmierten Polizeibeamten unter Laub versteckt die Statue, die auf dem Friedhof geklaut worden war. "Weiterhin befand sich dort ein Trolley, mit welchem die Täter das Diebesgut offenbar transportiert hatten", teilte die Polizei mit. Zudem sicherten die Einsatzkräfte vor Ort die Objekte und mögliche Spuren.