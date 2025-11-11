Jugendliche (17) in Chemnitz begrapscht: Polizei schnappt Verdächtigen

Chemnitz - Schock für eine Jugendliche (17) auf dem Chemnitzer Kaßberg ! Am Montagabend wurde die 17-Jährige von einem Mann (39) begrapscht.

Die Polizei schnappte am Montagabend einen Mann (39), der auf dem Chemnitzer Kaßberg eine Jugendliche (17) begrapschte. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Der Vorfall geschah gegen 20.15 Uhr in der Reichsstraße. Die Jugendliche war zusammen mit einer Frau (45) unterwegs, als sie von einem Mann verfolgt wurden.

Laut Polizei berührte dieser die Jugendliche anschließend unsittlich an ihrer bedeckten Brust. Daraufhin kam es zu einem Gerangel. Der Mann schlug dabei auf die 45-Jährige ein. "Diese erlitt infolgedessen leichte Verletzungen, welche jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften", so eine Polizeisprecherin.