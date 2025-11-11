Jugendliche (17) in Chemnitz begrapscht: Polizei schnappt Verdächtigen
Chemnitz - Schock für eine Jugendliche (17) auf dem Chemnitzer Kaßberg! Am Montagabend wurde die 17-Jährige von einem Mann (39) begrapscht.
Der Vorfall geschah gegen 20.15 Uhr in der Reichsstraße. Die Jugendliche war zusammen mit einer Frau (45) unterwegs, als sie von einem Mann verfolgt wurden.
Laut Polizei berührte dieser die Jugendliche anschließend unsittlich an ihrer bedeckten Brust. Daraufhin kam es zu einem Gerangel. Der Mann schlug dabei auf die 45-Jährige ein. "Diese erlitt infolgedessen leichte Verletzungen, welche jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften", so eine Polizeisprecherin.
Schnell rückten die Beamten an, der 39-jährige Inder konnte vor Ort gestellt werden. Gegen ihn laufen die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung.
