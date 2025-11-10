Rauschgift im Regionalexpress! Mutmaßliche Drogendealer nach Zugfahrt in Chemnitz festgenommen

Chemnitz - Fast ein Kilo Rauschgift im Regionalexpress! Zwei Männer (29, 35) wurden nach einer Zugfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof kontrolliert. Im Gepäck hatte das Duo große Mengen an Heroin. Die Handschellen klickten, ihre Wohnungen wurden durchsucht. Anschließend entschied ein Richter: Die mutmaßlichen Dealer kommen in U-Haft.

Die Polizei zeigte die sichergestellten Drogen - insgesamt mehr als 850 Gramm Heroin! © Polizei

Wie die Polizei mitteilt, kamen die beiden Männer am vergangenen Mittwoch gegen 21.25 Uhr mit dem RE 6 aus Leipzig an. Der Afghane (29) und der Iraner (35) wurden von den Beamten kontrolliert.

"Bei dem 35-Jährigen fanden die Polizisten rund 675 Gramm und bei dem 29-Jährigen etwas mehr als 190 Gramm Heroin", so eine Polizeisprecherin.



Die Polizei veröffentlichte Fotos der Funde: Die Brocken auf einer Waage zeigen das Ausmaß - ein Stoff, der Leben zerstört! Schon winzige Mengen dieser Droge können tödlich sein.

Offenbar wollten die beiden Männer das Rauchgift verticken - und damit einen Haufen Geld machen. "Die Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von insgesamt etwa 43.000 Euro", unterstreicht die Polizei.

Die beiden Männer wurden noch im Chemnitzer Hauptbahnhof festgenommen.