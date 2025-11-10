Rauschgift im Regionalexpress! Mutmaßliche Drogendealer nach Zugfahrt in Chemnitz festgenommen
Chemnitz - Fast ein Kilo Rauschgift im Regionalexpress! Zwei Männer (29, 35) wurden nach einer Zugfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof kontrolliert. Im Gepäck hatte das Duo große Mengen an Heroin. Die Handschellen klickten, ihre Wohnungen wurden durchsucht. Anschließend entschied ein Richter: Die mutmaßlichen Dealer kommen in U-Haft.
Wie die Polizei mitteilt, kamen die beiden Männer am vergangenen Mittwoch gegen 21.25 Uhr mit dem RE 6 aus Leipzig an. Der Afghane (29) und der Iraner (35) wurden von den Beamten kontrolliert.
"Bei dem 35-Jährigen fanden die Polizisten rund 675 Gramm und bei dem 29-Jährigen etwas mehr als 190 Gramm Heroin", so eine Polizeisprecherin.
Die Polizei veröffentlichte Fotos der Funde: Die Brocken auf einer Waage zeigen das Ausmaß - ein Stoff, der Leben zerstört! Schon winzige Mengen dieser Droge können tödlich sein.
Offenbar wollten die beiden Männer das Rauchgift verticken - und damit einen Haufen Geld machen. "Die Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von insgesamt etwa 43.000 Euro", unterstreicht die Polizei.
Die beiden Männer wurden noch im Chemnitzer Hauptbahnhof festgenommen.
Wohnungsdurchsuchung in Chemnitz und Riesa: Polizei findet noch mehr Heroin
Zudem drängte sich der Verdacht auf, dass in den Wohnungen der Beschuldigten weitere Drogen lagerten. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Durchsuchungsbefehl.
Daraufhin wurden die Wohnungen der Männer in Chemnitz und Riesa durchsucht. Auch dort fanden die Ermittler laut Polizei Heroin - allerdings nur geringe Mengen.
Am Donnerstag wurden die beiden mutmaßlichen Dealer einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte sie in U-Haft.
"Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an", heißt es abschließend.
Erst vor wenigen Tagen fand die Chemnitzer Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung im Erzgebirge größere Mengen an Drogen - ebenfalls im Wert von mehr als 40.000 Euro.
