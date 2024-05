Jugendliche in Chemnitzer City beim Kiffen erwischt

Chemnitz - Erneut stellen Beamte der Operativen Einsatzgruppe (OEG) in Chemnitz Drogen sicher. In diesem Fall bei zwei Minderjährigen.

Von der Polizei auf frischer Tat ertappt: Zwei Jugendliche wollten einen Joint rauchen. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Die Polizisten wurden am gestrigen Dienstag gegen 16.20 Uhr auf die beiden Jugendlichen in der Zschopauer Straße, in der Nähe einer Kindertageseinrichtung, aufmerksam, da die beiden gerade einen Joint rauchen wollten.

Es erfolgte eine Personenkontrolle der 15- und 16-jährigen Deutschen.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, fanden die Beamten bei den beiden zwei Schachteln Zigaretten, eine E-Zigarette sowie zwei Grinder auf, wovon sich in einem dieser Geräte Cannabis befand. Alle Gegenstände wurden anschließend sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Jugendlichen in den Besitz des Cannabis gelangten, ist aktuell noch nicht bekannt und ebenfalls Teil der Ermittlungen.