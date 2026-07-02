Jugendlicher in Zug von Dresden nach Chemnitz geschlagen
Chemnitz - Jugendlicher in Zug geschlagen! Ein Zugbegleiter der MRB meldete am Mittwochnachmittag der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof eine Auseinandersetzung im Zug von Dresden nach Chemnitz.
Laut Polizei wurde der Jugendliche durch Schläge verletzt und hatte eine gerötete Stelle am Kopf.
Der 14-jährige Deutsche stieg mit seinem Lehrer am Bahnhof Freiberg aus. Später meldete sich die Mutter des Jungen bei der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof.
Der Zugbegleiter beschrieb den Tatverdächtigen, sodass der Mann (46) am Bahnsteig in Chemnitz von Polizisten gestellt werden konnte.
Der Russe wurde zur Dienststelle gebracht und kam später wieder auf freien Fuß. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Uwe Meinhold