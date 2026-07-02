Jugendlicher in Zug von Dresden nach Chemnitz geschlagen

Chemnitz - Jugendlicher in Zug geschlagen! Ein Zugbegleiter der MRB meldete am Mittwochnachmittag der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof eine Auseinandersetzung im Zug von Dresden nach Chemnitz .

Im Zug von Dresden nach Chemnitz wurde ein Jugendlicher von einem Mann geschlagen. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Laut Polizei wurde der Jugendliche durch Schläge verletzt und hatte eine gerötete Stelle am Kopf.

Der 14-jährige Deutsche stieg mit seinem Lehrer am Bahnhof Freiberg aus. Später meldete sich die Mutter des Jungen bei der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Der Zugbegleiter beschrieb den Tatverdächtigen, sodass der Mann (46) am Bahnsteig in Chemnitz von Polizisten gestellt werden konnte.