TikTok-Video sorgt für Entsetzen: Rassismus-Eklat bei Public Viewing in Chemnitz?

Chemnitz - Während des letzten Spiels der deutschen Nationalmannschaft kam es in der Nacht zu Dienstag auf dem Chemnitzer Schloßberg offenbar zu Randalen mit rassistischen Äußerungen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und gefährlichen Körperverletzung.

Auch Stühle sollen bei der Randale geflogen sein. © xcitepress

Die desolate zweite Hälfte des Spiels vom DFB-Team gegen Paraguay war für einige Chaoten wohl zu viel: Laut Chemnitzer Polizei verständigte ein Mitarbeiter der Public-Viewing-Location am Miramar gegen 0.40 Uhr, dass in der Nähe des Events in der Salzstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen stattfände.

Als Polizisten am Tatort anrückten, war alles bereits vorbei.

"Ebenso wenig haben sich Geschädigte oder Zeugen an die Beamten gewandt", so die Polizeidirektion.

Allerdings gibt es ein 9-sekündiges TikTok-Video, das nur wenige Stunden später erschien: Darauf ist zu sehen, wie eine Gruppe von jungen Männern Teile von Bauzäunen auf eine fliehende Gruppe wirft. Auch Stühle sollen geworfen worden sein.