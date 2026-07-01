Polizeieinsatz am Chemnitzer Hauptbahnhof: Betrunkener Aggro-Mann mit Kampfhund ohne Maulkorb im Zug

Chemnitz - Polizeieinsatz im Chemnitzer Hauptbahnhof! Die Polizei musste am Dienstag einen betrunkenen Aggro-Mann (61) des Bahnhofs verweisen.

Die Polizei verwies den Aggro-Mann vom Bahnhof. Allerdings leistete der 61-Jährige Widerstand. (Symbolbild) © Bildmontage: Uwe Meinhold, Sven Hoppe/dpa

Gegen 14 Uhr bat ein Zugbegleiter der MRB telefonisch bei der Bundespolizei um Unterstützung.

"Ein Mann sollte von der Zugfahrt ausgeschlossen werden. Der 61-jährige Deutsche war aggressiv, stark alkoholisiert, schrie lautstark und hatte einen Kampfhund ohne Maulkorb dabei", heißt es weiter.

Polizisten verwiesen den Mann vom Bahnhof, allerdings hielt er sich nicht daran. Er leistete Widerstand durch Wegdrehen und Losreißen.