Reizgas-Attacke nach Auseinandersetzung: Vier Verletzte auf Sonnenberg

Chemnitz - Am Montagabend ist es auf dem Chemnitzer Sonnenberg zu einer Reizgas-Attacke gekommen.

Auf der Fürstenstraße war es erst zu einer Auseinandersetzung gekommen, dann wurde Reizgas versprüht. (Symbolbild) © Dimitri Melnikov/123RF

Wie die Polizei mitteilte, war es zunächst in der Fürstenstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde auch das Reizgas versprüht.

Als die Beamten eintrafen, waren zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 36 und 56 Jahren vor Ort. Sie hatten durch das Gas Atemwegs- und Augenreizungen erlitten und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die mutmaßlichen Täter waren geflohen. Durch erste Ermittlungen konnten aber zwei Verdächtige ausgemacht werden. Dabei handelt es sich um einen 26 Jahre alten Mann aus Libyen und einen weiteren 26-Jährigen, dessen Staatsangehörigkeit noch unklar ist.