Chemnitzer Polizei jagt jugendliche Intensivtäter: TAG24 unterwegs mit der Einsatzgruppe

Nach einer Serie von Raubüberfallen in Chemnitz gründete die Polizei eine Einsatzgruppe. TAG24 begleitete die Beamten.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Seit November 2025 häufen sich in Chemnitz Raubdelikte. Die Masche ist gleich, die Täter vorrangig minderjährig. Die Polizei greift durch - mit der neu gegründeten Einsatzgruppe "Recon". Am Mittwoch durchsuchte sie eine Wohnung auf der Sonnenberg.

Die Polizei geht zur Wohnungskontrolle eines Verdächtigen. © Uwe Meinhold Karsten Richter (61) ist Gruppenführer der "Recon" und kennt die Masche der Jugendlichen. Gleich mehrere von ihnen verwickeln ihre ebenfalls jugendlichen Opfer mit der Frage nach einer Zigarette ins Gespräch. "Dann fordern sie: 'Zeig deine Sachen!'" Die Täter nehmen sich dann Geld aus dem Portemonnaie und Gegenstände, die wertvoll erscheinen. Danach zwingt die Gruppe ihr Opfer, am Bankautomaten Geld abzuheben. Die jungen Opfer gehen freiwillig mit, so Richter. "Juristisch ist das keine Straftat. Aber die Täter machen ihnen vorher richtig Angst." Chemnitz Crime Erneute Attacke! Chemnitzer Verein im Visier von radikalen Abtreibungs-Befürwortern Als wäre das nicht schlimm genug: Die Täter sind zumeist zwischen 14 und 18 Jahre alt, mal jünger, mal älter. Und das alles passiert im Tageslicht.

Mehrere Streifenwagen waren am Mittwoch im Einsatz. © Uwe Meinhold

Karsten Richter (61) steht mit den Beamten der "Recon" während des Einsatzes in Kontakt. © Uwe Meinhold

So arbeitet die neu gegründete Einsatzgruppe

Vor dem Einsatz gab Richter eine Einsatzeinweisung. © Uwe Meinhold Verdächtige, zum Teil polizeibekannt, wurden bisher mit Bildaufnahmen an der Zentralhaltestelle sowie in Bus und Bahn erfasst. Die "Recon" gleicht die Aufnahmen bei ihren Einsätzen ab. Hier kommen die "Wiedererkenner" (Super-Recognizer) ins Spiel. Sie können erkennen, ob die kontrollierten Personen auf Beweismaterial zu sehen waren. Beim Einsatz am Mittwoch kontrollierten die Beamten im Bereich des Stadtparks. Richter blieb in der Polizeistelle mit ihnen in Kontakt. Zudem durchsuchten sie die Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen auf dem Sonnenberg. Chemnitz Crime Zwei Männer in Chemnitz geschlagen: Angreifer in Gewahrsam Die Beamten fanden mutmaßlich Falschgeld in seinem Zimmer. Der Verdächtige war nicht zu Hause. Er soll jedoch Bezugsperson eines bereits festgenommen, mutmaßlichen Gruppenanführers sein. Auch wenn beim Einsatz am Mittwoch keine Handschellen klickten, als TAG24 dabei war, konnte die Polizei insgesamt drei mutmaßliche Gruppenanführer festnehmen: am Montag einen Libyer (14), im Dezember zwei Syrer, einen 14-Jährigen und einen 17-Jährigen.

Beamten kontrollieren eine verdächtige Person. © Chempic

