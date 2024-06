18.06.2024 14:14 1.556 Kind in Chemnitz mit Messer bedroht und Geld gefordert

Am Montag ist in Chemnitz in der Arthur-Strobel-Straße ein Junge (11) bedroht und bestohlen worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz-Gablenz ist am Montagnachmittag ein Kind (11) bedroht und beklaut worden. Die Polizei ermittelt zu dem Raubdelikt. (Symbolbild) © 123RF/angela rohde Gegen 13.20 Uhr wurde der Junge laut Polizei in der Arthur-Strobel-Straße, in der Nähe der gleichnamigen Straßenbahnhaltestelle, von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen. Der Unbekannte habe ihn dann mit einem Taschenmesser bedroht und Geld gefordert. "Das Kind übergab daraufhin etwas Bargeld, woraufhin der Jugendliche wegrannte. Verletzt wurde der Elfjährige nicht. Von zu Hause informierte er die Polizei", heißt es weiter. Chemnitz Crime Chemnitz: Hundebesitzer im Stadtpark angegriffen Den Täter beschrieb der Elfjährige folgendermaßen: etwa 14 bis 15 Jahre alt

dunklerer Teint

schwarze, gelockte Haare

bekleidet sei er mit schwarzen "Nike"-Schuhen, schwarzen Jeans und einem weißen T-Shirt mit schwarzen Punkten gewesen Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Raubdelikt aufgenommen und fragt: Wer hat am Montag im Bereich der Arthur-Strobel-Straße/Ernst-Enge-Straße/Adelsbergstraße Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Wem ist der beschriebene Jugendliche dort aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zum Täter machen? Zeugenhinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen.

