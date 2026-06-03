Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Mieter zündelt in Wohung

Chemnitz - Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag in die Tschaikowskistraße in Chemnitz aus. © Jan Härtel/Chempic

Die Feuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße gerufen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, hatte der Mieter in seiner Wohnung gezündelt. "Verletzt wurde niemand", so eine Polizeisprecherin.



Auch der Sachschaden ist verschwindend gering. Der Feuerwehreinsatz konnte schnell beendet werden.