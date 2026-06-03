Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Mieter zündelt in Wohung

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In einem Mehrfamilienhaus auf dem Chemnitzer Sonnenberg gab es am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz. In einer Wohnung kam es zu einer Rauchentwicklung.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag in die Tschaikowskistraße in Chemnitz aus.
Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag in die Tschaikowskistraße in Chemnitz aus.  © Jan Härtel/Chempic

Die Feuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße gerufen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, hatte der Mieter in seiner Wohnung gezündelt. "Verletzt wurde niemand", so eine Polizeisprecherin.

Auch der Sachschaden ist verschwindend gering. Der Feuerwehreinsatz konnte schnell beendet werden.

Kurios: An dem Haus hatte es Ende März bereits einen Feuerwehreinsatz gegeben. Am späten Abend des 26. März hatten Unbekannte einen Karton auf dem Fensterbrett des Mehrfamilienhauses angezündet.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und es gab keine Verletzten. Laut Polizei entstand damals ein Schaden von rund 1000 Euro.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

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