Komplexkontrolle in Chemnitz: Mehrere Straftaten festgestellt

Die Polizei Chemnitz führt regelmäßig Komplexkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch. (Archivbild) © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, betrafen diese Verstöße in der Hauptsache das Konsumcannabisgesetz.

"Kurz vor 16 Uhr wurden die Beamten Zeugen eines Drogenhandels in der Straße der Nationen", so ein Polizeisprecher. Nachdem sich die beteiligten Personen vom Ort des Geschehens entfernt hatten, wurde der mutmaßliche Verkäufer in der Mühlenstraße einer Kontrolle unterzogen.

Der Algerier (37) hatte acht Cliptütchen mit Haschisch und etwas Bargeld dabei. Die Drogen wurden sichergestellt, er bekam eine Anzeige wegen des unerlaubten Handels.

Zum gleichen Zeitpunkt konnten andere Einsatzkräfte am selben Ort in der Straße der Nationen gegen 16.30 Uhr einen weiteren Drogendeal beobachten. Auch in diesem Fall folgte in der Georgstraße die Kontrolle.

"Der mutmaßliche Verkäufer (28, Afghane) übergab den Polizisten schließlich eine Konsumeinheit Haschisch und 60 Euro in szenetypischer Stückelung zur Sicherstellung", so die Polizei weiter.