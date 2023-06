Kontrolle am Chemnitzer Hauptbahnhof endet für mehrere Männer im Knast

Chemnitz - Am Chemnitzer Hauptbahnhof fand am Donnerstag eine Komplexkontrolle statt, die für mehrere Männer im Knast endete.

"Da beide die offenen Geldstrafen nicht begleichen konnten, wurden sie in die JVA Zwickau eingeliefert", so ein Sprecher der Bundespolizei in Chemnitz .

Nach der Ankunft einer Regionalbahn aus Leipzig wurde ein Mutter-Tochter-Duo kontrolliert, das mutmaßlich geklaute Klamotten und Drogen dabei hatte. © Jan Woitas/dpa

Eine 38-Jährige und ihre Tochter (18) wurden nach der Ankunft der Regionalbahn aus Leipzig überprüft. Die beiden Frauen waren schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Deswegen wurde das Mutter-Tochter-Duo genauer kontrolliert.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Taschen der beiden für Ladendiebstählen präpariert waren.

"In den Taschen wurden mehrere hochwertige Bekleidungsstücke, unter anderem der Marken Adidas, Hugo Boss, Guess, Lacoste etc. aufgefunden, an denen sich noch das Preisschild und teilweise die Diebstahlsicherung befand", heißt es in dem Bericht der Bundespolizei.

Die Deutschen mussten mit auf das Revier, wo weitere Sachen gefunden wurden, an denen teilweise noch die Preisschilder hingen. Diese Kleidung hatten die Frauen am Körper getragen. Außerdem wurden Betäubungsmittel entdeckt. Der Fall wurde zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei übergeben.

Außerdem wurden bei den Kontrollen noch Drogen und Waffen wie ein verbotenes Einhandmesser gefunden.