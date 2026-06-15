Kurioser Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Jugendlicher in Paketbox eingeschlossen

Chemnitz - Kurioser Notruf am Montagabend! Den Notruf konnten die Feuerwehrkameraden wohl selbst zunächst nicht glauben, bis sie vor der DHL-Paketbox in der Schadestraße in Chemnitz standen. Dort musste tatsächlich ein Jugendlicher befreit werden.

Die Feuerwehr befreite den jungen Mann aus der XXL-Paketbox. © Jan Härtel

Ersten TAG24-Informationen zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr gerufen. Vorort bestätigte sich die unfassbare Meldung: Eine Person war in einer XXL-Paketbox eingeschlossen.

Zuvor kamen offenbar zwei Teenager auf die Idee, einen dritten dort einzusperren. Gedacht, getan. Nur die Befreiung ging schief.

Nachdem sie die Tür geschlossen hatten, konnten sie die Box nicht mehr öffnen. Auch die KI auf der anderen Seite der DHL-Hotline konnte nicht helfen. Sie hatte (verständlicherweise?) das Problem nicht verstanden.

Und war sie nicht willig, so brauchte es Gewalt. Die Feuerwehr Chemnitz musste anrücken und die Abholstation gewaltsam öffnen.

Der junge Mann überstand die Prozedur unverletzt.