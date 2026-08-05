Laptop, Kleidung und Reisetasche geklaut: Diebe brechen in mehrere Fahrzeuge ein

Chemnitz - Böse Überraschung in Chemnitz ! Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag wurde in mehrere Fahrzeuge eingebrochen.

Die Diebe schlugen bei drei Fahrzeugen die Seitenscheibe ein. (Symbolfoto) © 123RF/haveseen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlugen im besagten Zeitraum unbekannte Täter die Seitenscheiben zweier Autos der Marken VW und BMW sowie einen Mercedes-Lkw ein.

Die Fahrzeuge waren zuvor in der Beethovenstraße, Münchner Straße sowie Bernhardstraße abgestellt worden.

Geklaut wurde in allen drei Fällen nichts. Es entstand lediglich ein Gesamtsachschaden an allen drei Fahrzeugen von etwa 2000 Euro.

Auch in der Matthesstraße und in der Henriettenstraße verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu zwei Autos (VW, Cupra).

Aus dem VW wurden mehrere Ausweisdokumente, ein Laptop sowie diverse Kleidungsstücke im Gesamtwert von rund 1800 Euro geklaut.

Die Beute aus dem Cupra fiel hingegen gering aus. Die Diebe nahmen nur eine Reisetasche im Wert von 25 Euro mit und verschwanden anschließend.