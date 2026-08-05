Polizeieinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Was war hier los?

Chemnitz - Am Dienstagabend musste die Polizei in die Heinrich-Schütz-Straße auf den Sonnenberg in Chemnitz ausrücken.

Polizeieinsatz auf dem Sonnenberg: In einem Haus in der Heinrich-Schütz-Straße war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. © Jan Härtel/Chempic

Gegen 20 Uhr kam es hier laut Polizei zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Mann verletzt, der auch ins Krankenhaus gebracht wurde.

Nähere Angaben zum Hintergrund oder zum konkreten Tatmittel konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht machen.