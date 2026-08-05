Polizeieinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Was war hier los?
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Chemnitz - Am Dienstagabend musste die Polizei in die Heinrich-Schütz-Straße auf den Sonnenberg in Chemnitz ausrücken.
Gegen 20 Uhr kam es hier laut Polizei zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Mann verletzt, der auch ins Krankenhaus gebracht wurde.
Nähere Angaben zum Hintergrund oder zum konkreten Tatmittel konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht machen.
Bereits Mitte Juni kam es in dem Haus zu einem Polizeieinsatz. Gründe waren unter anderem Meldepflicht, Kinderschutz und Lärmschutz. Durchsucht wurden mehrere Objekte in Chemnitz, darunter auch das Haus in der Heinrich-Schütz-Straße.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic