Problem-Haus von Chemnitz: Wieder Polizeieinsatz auf dem Sonnenberg

Chemnitz - Erneut sorgt ein Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Schütz-Straße für Aufmerksamkeit: Am Dienstagabend kam es auf dem Chemnitzer Sonnenberg zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten . Ein Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wenige Wochen zuvor war die Polizei dort bereits im Einsatz . Schon 2024 brannte eine Wohnung komplett aus.

2024 brannte eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus vollständig aus, nachdem ein Müllhaufen hinter dem Haus Feuer gefangen hatte. © Uwe Meinhold

Vor dem Gebäude türmte sich ein Müllberg, zudem fallen am Haus beschädigte Türen und Fenster sowie beschmierte Wände auf.

Ein Bewohner, der anonym bleiben möchte, kritisiert die Zustände: "Das Haus wurde erst neu gestrichen und nicht mal eine Woche später lagen Matratzen hier. Ein Kind hatte sie angezündet, danach war wieder das ganze Haus schwarz", sagt er.

Auch die Lautstärke im Haus störe ihn: "Die Leute schreien von einer Etage zur anderen."

Zum aktuellen Vorfall könne er nichts Konkretes sagen: "Die Polizei war mehrmals da, aber was passiert ist, das weiß ich nicht."

Sein Wunsch wäre, "dass sich die Leute mal benehmen".

Auch Stadtteilmanager Tolga Cerci (46) kennt die Situation in der Heinrich-Schütz-Straße.