Nach Teenie-Attacke in Chemnitz: Junge und Zeugen gesucht
Chemnitz - Nach der Attacke an einer Haltestelle in Chemnitz sucht die Polizei nun Zeugen.
Zu dem Vorfall kam es bereits am vergangenen Freitag. In der Carl-von-Ossietzky-Straße an der Haltestelle "Pappelhain" wurde eine Jugendliche (17) geschlagen und getreten. Polizisten konnten zwei mutmaßliche Täterinnen (14, 15) kurze Zeit später ausfindig machen.
Aktuell liegt der Fall bei der Ermittlungsgruppe "Recon" der Chemnitzer Kriminalpolizei.
"Im Zuge der weiteren Sachverhaltserhellung ergaben sich Hinweise darauf, dass das tatverdächtige Duo unmittelbar vor der oben genannten Tat, gegen 15.40 Uhr, im Bereich der Bushaltestelle 'Hans-Ziegler-Straße' in der Carl-von-Ossietzky-Straße auf einen unbekannten Jungen lautstark verbal einwirkte", heißt es weiter.
Der Junge soll laut Zeugenaussagen eingeschüchtert gewirkt haben. Noch ist unklar, ob er auch Opfer einer Straftat wurde.
Deshalb wird der Junge bzw. werden dessen Erziehungsberechtigte gebeten, sich unter der Telefonnummer 0371 387-3448 bei der Chemnitzer Kriminalpolizei zu melden.
Es werden auch weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall mit dem Jungen mitbekommen haben.
Titelfoto: Maik Börner