Nach Teenie-Attacke in Chemnitz: Junge und Zeugen gesucht

Chemnitz - Nach der Attacke an einer Haltestelle in Chemnitz sucht die Polizei nun Zeugen.

In der Carl-von-Ossietzky-Straße an der Haltestelle "Pappelhain" wurde eine 17-Jährige geschlagen und getreten. (Archivbild) © Maik Börner

Zu dem Vorfall kam es bereits am vergangenen Freitag. In der Carl-von-Ossietzky-Straße an der Haltestelle "Pappelhain" wurde eine Jugendliche (17) geschlagen und getreten. Polizisten konnten zwei mutmaßliche Täterinnen (14, 15) kurze Zeit später ausfindig machen.

Aktuell liegt der Fall bei der Ermittlungsgruppe "Recon" der Chemnitzer Kriminalpolizei.

"Im Zuge der weiteren Sachverhaltserhellung ergaben sich Hinweise darauf, dass das tatverdächtige Duo unmittelbar vor der oben genannten Tat, gegen 15.40 Uhr, im Bereich der Bushaltestelle 'Hans-Ziegler-Straße' in der Carl-von-Ossietzky-Straße auf einen unbekannten Jungen lautstark verbal einwirkte", heißt es weiter.

Der Junge soll laut Zeugenaussagen eingeschüchtert gewirkt haben. Noch ist unklar, ob er auch Opfer einer Straftat wurde.