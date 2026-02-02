Schlägereien im Chemnitzer Hauptbahnhof: Männer rasten völlig aus

Chemnitz - Heftige Auseinandersetzungen im Chemnitzer Hauptbahnhof ! Am Wochenende musste die Bundespolizei gleich zwei Schlägereien beenden.

Am Wochenende kam es zu zwei Auseinandersetzungen im Chemnitzer Hauptbahnhof. © Sven Gleisberg

Am Samstagabend flogen die Fetzen auf dem Querbahnsteig. Ein Afghane (26) war gegen 22 Uhr mit einem Syrer (39) zunächst verbal in Streit geraten. Hintergrund war die Begleiterin (16) des 39-Jährigen - sie soll von dem 26-Jährigen belästigt worden sein.

Laut Bundespolizei ging es daraufhin heftig zur Sache: Der jüngere Mann trat dem 39-Jährigen mit dem Fuß gegen die Hüfte. Dieser versprühte wiederum Pfefferspray. Der 26-Jährige erlitt eine Augenreizung.

Schnell eilte die Bundespolizei herbei. Die Beamten trennten die beiden Streithähne. "Alle Personen wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier verbracht", so ein Polizeisprecher.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Syrer ein Cutter- und Taschenmesser. "Diese wurden sichergestellt. Glücklicherweise kam keines der beiden Messer bei der Auseinandersetzung zum Einsatz", heißt es abschließend.



Es folgten Strafanzeigen. Anschließend durften die beiden Männer das Revier verlassen.