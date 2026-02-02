Schlägereien im Chemnitzer Hauptbahnhof: Männer rasten völlig aus
Chemnitz - Heftige Auseinandersetzungen im Chemnitzer Hauptbahnhof! Am Wochenende musste die Bundespolizei gleich zwei Schlägereien beenden.
Am Samstagabend flogen die Fetzen auf dem Querbahnsteig. Ein Afghane (26) war gegen 22 Uhr mit einem Syrer (39) zunächst verbal in Streit geraten. Hintergrund war die Begleiterin (16) des 39-Jährigen - sie soll von dem 26-Jährigen belästigt worden sein.
Laut Bundespolizei ging es daraufhin heftig zur Sache: Der jüngere Mann trat dem 39-Jährigen mit dem Fuß gegen die Hüfte. Dieser versprühte wiederum Pfefferspray. Der 26-Jährige erlitt eine Augenreizung.
Schnell eilte die Bundespolizei herbei. Die Beamten trennten die beiden Streithähne. "Alle Personen wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier verbracht", so ein Polizeisprecher.
Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Syrer ein Cutter- und Taschenmesser. "Diese wurden sichergestellt. Glücklicherweise kam keines der beiden Messer bei der Auseinandersetzung zum Einsatz", heißt es abschließend.
Es folgten Strafanzeigen. Anschließend durften die beiden Männer das Revier verlassen.
Weiterer Zoff im Chemnitzer Hauptbahnhof: Suff-Männer geraten in Streit
Am Sonntag ging der Ärger weiter - wieder gerieten Männer auf dem Querbahnsteig in Streit. Ein Deutscher (41) zoffte sich gegen 19 Uhr mit einem Türken (23).
Der türkische Begleiter (26) des jüngeren Mannes wollte die Situation beruhigen, doch der 41-Jährige rastete anschließend völlig aus. Er schubste die beiden Männer und schlug ihnen ins Gesicht.
"Dabei kam er im Gerangel selbst zu Fall und warf im Aufstehen eine Glasflasche in Richtung des 23-jährigen, welche diesen nur knapp am Kopf verfehlte", so ein Sprecher der Bundespolizei.
Die Männer wurden aufs Polizeirevier gebracht. Ein Alkoholtest zeigte, dass alle Beteiligten mehr als ein Promille intus hatten.
Nachdem Anzeigen wegen Körperverletzungen gefertigt wurden, konnte das Trio das Revier wieder verlassen.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Sven Hoppe/dpa