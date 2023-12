Ladendieb in Chemnitz erwischt: U-Haft!

Am gestrigen Dienstag wurden zwei Ladendiebe in Chemnitz erwischt. Einer der Männer landete in U-Haft.

Von Fabian Windrich

Ein Ladendieb (24) wurde am gestrigen Dienstag in einem Netto-Markt in Chemnitz erwischt. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Gegen 10.40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv (47), wie ein Mann (24) im Netto-Markt an der Bergstraße verschiedene Waren einsteckte und mit einem Messer die Diebstahl-Sicherungen abschneiden wollte. Als die alarmierte Polizei im Supermarkt eintraf, flüchtete der 24-Jährige. Kurz darauf konnten die Beamten den Mann allerdings schnappen. "Er hatte mehrere gestohlene Packungen Süßwaren dabei. In seinem Rucksack, den er im Laden zurückgelassen hatte, konnten später noch weitere Lebensmittel gefunden werden", heißt es von der Polizei. Insgesamt hatten die gestohlenen Waren einen Wert von knapp 180 Euro. Chemnitz Crime Erwischt! Chemnitzer City-Streife schnappt nächsten Drogendealer Der Afghane wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. In einem beschleunigten Verfahren wurde er in U-Haft geschickt. Der 24-Jährige befindet sich nun in einer JVA.

Zeuge verfolgt Ladendieb über Chemnitzer Weihnachtsmarkt