LKA ermittelt: Zwei Autos bei Einbruch in Chemnitz geklaut

Chemnitz - In der Nacht zu Dienstag sind Einbrecher bei einer Chemnitzer Firma im Stadtteil Furth eingestiegen und haben ordentlich Beute gemacht, darunter auch zwei Autos.

Die Einbrecher schlugen in der Nacht zu Dienstag in Chemnitz-Furth zu. (Symbolbild) © 123RF/Sergey Lavrentyev

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter zwischen 19 Uhr am Montagabend und 10.10 Uhr am Dienstagmorgen in der Blankenburgstraße zu. Sie verschafften sich Zutritt zum Firmengelände und brachen schließlich die Werkstatt auf. Dort klauten sie nach aktuellem Kenntnisstand Arbeitsgeräte, Bargeld und zwei Fahrzeugschlüssel.

"Mit den Schlüsseln gelangten die Einbrecher auf dem Gelände in einen 15 Jahre alten, nicht zugelassenen VW T5 sowie in eine zugelassene Mercedes-M-Klasse und fuhren mit den Fahrzeugen davon", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Der Mercedes (Erstzulassung: 2006) hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Der Wert des VWs liegt bei rund 4500 Euro. Der Schaden, der bei dem Einbruch insgesamt entstand, liegt bei mehr als 20.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zu den Fahrzeugdiebstählen hat die Soko Kfz des Landeskriminalamts Sachsen übernommen.