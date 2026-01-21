Luxor-Einbruch in Chemnitz: Polizei sucht Täter per Drehleiter

Chemnitz - Einbruch ins Luxor in Chemnitz ! In der Nacht auf Mittwoch stiegen Unbekannte in das Veranstaltungszentrum an der Hartmannstraße ein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Großer Polizei- und Feuerwehreinsatz vor dem Luxor in Chemnitz: Die Beamten suchten mit Hochdruck nach den Einbrechern, die zuvor in das Gebäude eingestiegen waren. Mit einer Drehleiter wurde das Dach kontrolliert. © Chempic

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigt, kam es in der Nacht zum Einbruch. Gegen 4.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Es folgten Szenen wie aus einem Krimi: Zahlreiche Beamte standen am frühen Mittwochmorgen vor dem Luxor, auch die Feuerwehr war vor Ort.

Mit Taschenlampen suchten die Beamten die Umgebung ab, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Mit dieser wurde die Polizei in die Höhe gefahren, um die Täter möglicherweise auf dem Dach zu entdecken.