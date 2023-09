Mädchen an Chemnitzer Bushaltestelle sexuell belästigt: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter!

Chemnitz - Widerlich! Am Dienstagnachmittag wurden in Chemnitz zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren von einem zunächst unbekannten Mann erst sexuell belästigt und anschließend verfolgt.

Zwei aufmerksame Passanten brachten die Mädchen in Sicherheit. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Die beiden Mädchen warteten gegen 16.20 Uhr an der Bushaltestelle in der Hohensteiner Straße im Ortsteil Reichenbrand, als sie von einem ihnen Unbekannten angesprochen wurden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe er dabei unvermittelt die Zehnjährige am Oberschenkel gestreichelt.

Als er auch die Elfjährige berühren wollte, rannten die beiden Kinder in stadteinwärtige Richtung bis zur Haltestelle "Kirche Reichenbrand". Der Täter gab jedoch nicht auf und verfolgte sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Dies bemerkten jedoch ein Passant sowie eine Autofahrerin, die beide den aufgelösten Mädchen zu Hilfe kamen. Als der Sex-Täter dies bemerkte, soll er an der gegenüberliegenden Haltestelle in den Bus der Linie 32 in stadteinwärtige Richtung eingestiegen und davongefahren sein.

Die Mädchen beschreiben den Mann wie folgt:

kräftig



etwa 1,70 Meter groß



30 bis 40 Jahre alt



heller Teint



dunkelbraune, kurze Haare, die an den Seiten abrasiert waren



er trug einen rosafarbenen Pullover, eine graue Joggingjacke mit Kapuze, eine dunkle, kurze Hose sowie pinkfarbene Badeschuhe mit Plüsch



seine Fingernägel waren bunt lackiert



trug einen dunklen Rucksack bei sich



Im Rahmen der Ermittlungen werden unter anderem Videoaufnahmen aus dem Linienbus gesichert. Unabhängig davon sucht die Polizei nach Zeugen, die den beschriebenen Mann bemerkt haben oder sogar identifizieren können. Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371/3873448.