Mann am Chemnitzer Hauptbahnhof erpresst

Chemnitz - Am Chemnitzer Hauptbahnhof ist am Sonntagabend ein junger Mann (19) erpresst worden.

Am Chemnitzer Hauptbahnhof ist am Sonntagabend ein 19-Jähriger erpresst worden. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Gegen 22.15 Uhr bat ein 19-Jähriger Polizisten um Hilfe, da er von einer ausländischen Person angesprochen wurde, die von ihm zwei Euro forderte. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Ohne zu zögern übergab der Deutsche das Geld.

"In der Folge sind zwei weitere ausländische Personen aufgetaucht. Diese beiden Männer wollten mehr Geld von ihm haben, dabei drohten sie ihm mit den Worten: 'Wenn du das Geld nicht herausgibst, kriegst du Stress!'", heißt es weiter.

Der 19-Jährige übergab den Personen dann sein ganzes Bargeld - insgesamt 12 Euro -, um keinen weiteren Ärger zu bekommen.