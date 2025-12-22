Mann attackiert Mädchen (16) im Zug: Wenig später dreht er wieder durch

Chemnitz - Unbelehrbar: Ein aggressiver Mann (26) sorge am Freitag in der Erzgebirgsbahn mehrmals für Ärger. Er verletzte im Zug eine Jugendliche (16) und wollte einen Security-Mitarbeiter schlagen. Nachdem er von der Bundespolizei wieder freigelassen wurde, bedrohte er in derselben Linie zwei Fahrgäste, schlug zudem eine weitere Person. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann (26) verletzte in der Erzgebirgsbahn am Freitag gleich zwei Fahrgäste. © Uwe Meinhold

Der Irrsinn spielte sich gegen 14 Uhr in der Regionalbahn auf der Strecke Olbernhau - Chemnitz ab. Der 26-jährige Deutsche attackierte zunächst eine 16-Jährige, verletzte sie dabei.

An der Endstation ging der Ärger weiter. "Der Mann stieg am Hauptbahnhof Chemnitz aus der Regionalbahn aus und wurde zunächst von zwei Security-Mitarbeitern der Bahn festgehalten, dabei versuchte der Beschuldigte einen Security-Mitarbeiter mit Faustschlägen sowie mit einer Bierflasche zu schlagen", so ein Sprecher der Bundespolizei.



Die Beamten schnappten den Mann am Hauptbahnhof und nahmen ihn aufs Revier. Anschließend wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet - danach durfte der 26-Jährige das Revier wieder verlassen.

"Das 16-jährige Mädchen wurde kurz befragt und die Eltern informiert. Eine Zeugenvernehmung war aufgrund der Ereignisse noch nicht möglich" heißt es von der Bundespolizei.

