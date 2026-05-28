Sollte in Chemnitz der nächste Toyota geklaut werden? Besitzer erwischt mutmaßlichen Dieb
Chemnitz - War hier wieder der Toyota-Dieb am Werk? In der Nach zu Donnerstag versuchte ein Unbekannter in Chemnitz einen RAV 4 zu klauen.
Der versuchte Diebstahl passierte gegen 1.40 Uhr am frühen Donnerstagmorgen in der Trinitatisstraße. Ein Anwohner (44) bemerkte, wie sich ein Mann an seinem Toyota zu schaffen machte.
"Daraufhin sprach er den Unbekannten an, der bei einer mutmaßlichen Diebstahlsvorbereitung gestört wurde und zu Fuß flüchtete", berichtet die Polizei.
Der 44-Jährige alarmierte die Polizei. Obwohl die Beamten sofort eine Fahndung einleiteten, konnten sie den mutmaßlichen Dieb im Umfeld nicht mehr stellen.
An dem Toyota entstand ein Schaden von rund 500 Euro.
Seit Anfang März sind in Chemnitz schon insgesamt 16 Toyota der Modellreihen Corolla Cross und Yaris Cross im Wert von insgesamt 540.000 Euro mutmaßlich durch eine polnische Bande geklaut worden. Die Täter hatten allerdings Pech, sie wurden zweimal auf der Flucht von Radarfallen erfasst.
Titelfoto: 123rf.com/Tommaso Altamura