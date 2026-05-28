Sollte in Chemnitz der nächste Toyota geklaut werden? Besitzer erwischt mutmaßlichen Dieb

Chemnitz - War hier wieder der Toyota-Dieb am Werk? In der Nach zu Donnerstag versuchte ein Unbekannter in Chemnitz einen RAV 4 zu klauen.

In Chemnitz versuchte ein Mann einen Toyota zu klauen. Er wurde vom Besitzer überrascht. © 123rf.com/Tommaso Altamura

Der versuchte Diebstahl passierte gegen 1.40 Uhr am frühen Donnerstagmorgen in der Trinitatisstraße. Ein Anwohner (44) bemerkte, wie sich ein Mann an seinem Toyota zu schaffen machte.

"Daraufhin sprach er den Unbekannten an, der bei einer mutmaßlichen Diebstahlsvorbereitung gestört wurde und zu Fuß flüchtete", berichtet die Polizei.

Der 44-Jährige alarmierte die Polizei. Obwohl die Beamten sofort eine Fahndung einleiteten, konnten sie den mutmaßlichen Dieb im Umfeld nicht mehr stellen.

An dem Toyota entstand ein Schaden von rund 500 Euro.