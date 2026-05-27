Teenager in Chemnitz verprügelt! Polizei schnappt Raub-Duo: Einer landet in U-Haft

Chemnitz - Da klickten die Handschellen! Zwei Jugendliche (beide 16) wurden am Montagabend nach einer versuchten Raub-Attacke in Chemnitz gefasst. Einer der Teenager wurde festgenommen - er landete in U-Haft.

Zwei Jugendliche (beide 16) verprügelten am Montagabend einen Gleichaltrigen in Chemnitz. (Symbolfoto) © 123RF/sir270

Gegen 19 Uhr entdeckten die Beamten einen leicht verletzten Jugendlichen (16) in der Müllerstraße.

"Der 16-Jährige teilte den Polizisten mit, kurz zuvor in einem Bus der Linie 82 von zwei unbekannten Altersgenossen angesprochen und nach Bargeld gefragt worden zu sein", heißt es.

Danach stieg der Teenager an der Haltestelle Eckstraße aus dem Bus aus - das Jugend-Duo verfolgte ihn, forderte erneut Bargeld und drohte mit Gewalt.

"Als der Jugendliche den Forderungen nicht nachkam, schlug das Duo den 16-Jährigen gemeinschaftlich", so ein Polizeisprecher.

Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei suchte nach dem Raub-Duo - mit Erfolg!